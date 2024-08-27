Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ

Расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В зоне проведения специальной военной операции расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" мотострелкового соединения группировки войск "Запад" уничтожили выявленные замаскированные позиции и живую силу ВСУ", - заявили в оборонном ведомстве.

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Работа расчетов пушек корректировалась с беспилотных летательных аппаратов.

"Противотанковая пушка МТ-12 способна вести огонь не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций. Артиллеристы группировки войск "Запад" работают интенсивно. Помогает и поддержка из тыла. Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - отметили в военном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что орудия показывают безотказность и высокую точность.