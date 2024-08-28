Ракетную опасность объявляли в российском регионе

В Курской области объявляли ракетную опасность, которая позднее была отменена. Об этом сообщил временно испольняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги прозвучал в 0:26 по московскому времени.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал губернатор.

Спустя три минуты опасность была отменена.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

За последние сутки, по данным Минобороны России, противник потерял на курском направлении до 400 военнослужащих. Помимо этого, Киев лишился 30 единиц бронетехники, в том числе боевой машины пехоты, бронетранспортера и 28 боевых бронемашин.