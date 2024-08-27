Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области

Российские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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«Хочу сказать с радостью, что подразделение «Арбат» сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — заявил он.

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26 августа Алаудинов заявил, что российская армия доминирует по всей линии боевого соприкосновения. Он добавил, что, хоть противнику удалось прорваться через границу РФ, российские войска продолжают их планомерно уничтожать.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область попыткой остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал Украине достойный ответ за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.