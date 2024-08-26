ВC РФ совершили мощный прорыв на покровском направлении

Подразделения российских войск «очень существенно продвигаются» на Покровском направлении, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинских военных.

Так, боевик из 24-й ОШБр «Айдар»* Станислав Бунятов утверждает, что подразделения ВСУ «нуждаются в усилении и перепланировании оборонных действий» на этом участке фронта.

Издание пишет, что, когда российские войска войдут в Мариновку и Михайловку, «это будет означать начало штурма Селидова».

Как утверждается, таким образом продолжается операция по обходу с тыла основных линий укреплений украинской армии, «и остановить это движение ВСУ пока не могут».

Зеленский заявил об усилении обороны Покровска

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее выразила мнение, что приход войск России в Покровск — «дело ближайшего будущего», а Торецк «завершает свои последние дни».

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.