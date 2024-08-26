Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ

Владимир Зеленский рассказал о том, какое направление в зоне боевых действий является самым сложным для ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, наиболее сложная ситуация для ВСУ сложилась на Красноармейском направлении, которое находится на подконтрольной Украине части ДНР. Кроме того, сложная ситуация, по его оценке, сложилась на Времевском, Торецком и Кураховском направлениях.

«Главком докладывал о ситуации на фронте. <...> О Покровском (украинское название Красноармейского) направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, также Торецкое, Кураховское», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил об усилении обороны Покровска.