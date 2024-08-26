Американский наемник рассказал о хаосе в ВСУ

Наемник из Соединенных Штатов Америки Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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«Нас просили пойти в Курск, в курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — заявил он.

Наемник также оправдал свое участие в нападении словами о «борьбе с авторитаризмом не только на Украине, но и в России».

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