$91.77+0.17102.49+0.88
Почта

Военэксперт рассказал, почему до сих пор остаются целыми мосты через Днепр

Мосты через Днепр в тылу ВСУ не разрушают, потому что обычными зарядами это сделать сложно, предположил в разговоре с NEWS.ru военный аналитик Вадим Козюлин. По его словам, чисто теоретически оптимальным для такого удара было бы тактическое ядерное оружие, но его применять не будут по политическим причинам.

Почему до сих пор остаются целыми мосты через Днепр
© globallookpress.com

Мосты строились еще в советское время с учетом возможных бомбардировок, и обычными зарядами их сложно разрушить. Для этого нужны высокоточные и высокомощные боеприпасы, лучше всего тактическое ядерное оружие. Но его никто применять не собирается по понятным политическим причинам, — считает Козюлин.

Эксперт не исключает, что у российских военных есть более приоритетные цели для высокоточных зарядов.

Для высокоточных мощных зарядов есть множество мишеней на линии боевого соприкосновения, а не только мосты, — сказал Козюлин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что по объектам энергетической инфраструктуры Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием, а также БПЛА. Кроме того, Вооруженные силы России ударили по газокомпрессорным станциям в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Военные новости
Вадим Козюлин
Минобороны России