Почему до сих пор остаются целыми мосты через Днепр

Мосты через Днепр в тылу ВСУ не разрушают, потому что обычными зарядами это сделать сложно, предположил в разговоре с NEWS.ru военный аналитик Вадим Козюлин. По его словам, чисто теоретически оптимальным для такого удара было бы тактическое ядерное оружие, но его применять не будут по политическим причинам.

Мосты строились еще в советское время с учетом возможных бомбардировок, и обычными зарядами их сложно разрушить. Для этого нужны высокоточные и высокомощные боеприпасы, лучше всего тактическое ядерное оружие. Но его никто применять не собирается по понятным политическим причинам, — считает Козюлин.

Эксперт не исключает, что у российских военных есть более приоритетные цели для высокоточных зарядов.

Для высокоточных мощных зарядов есть множество мишеней на линии боевого соприкосновения, а не только мосты, — сказал Козюлин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что по объектам энергетической инфраструктуры Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием, а также БПЛА. Кроме того, Вооруженные силы России ударили по газокомпрессорным станциям в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях.