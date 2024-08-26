ВС РФ поразили крупнейшее в Европе хранилище газа на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры на западе Украины в городе Стрый Львовской области. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает Telegram-канал Военный обозреватель.

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— В городе Стрый Львовской области поражены объекты энергетической инфраструктуры, — говорится в публикации.

В СМИ предположили, что речь идет о крупнейшем подземном хранилище газа в Украине и Европе — Бильче-Волицком ПХГ с мощностью по хранению 17 миллиардов кубометров газа.

Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла массированные авиаудары по объектам энергетики, в том числе по электроподстанциям и газокомпрессорным пунктам, в 15 областях Украины. В ходе комбинированной атаки была повреждена Вышгородская ГЭС под Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что российские силы нанесли по Украине один из самых мощных массированных ударов.

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Успешная массированная атака российской армии на энергообъекты Украины показывает отсутствия у Киева систем противовоздушной обороны, которые могли бы защищать инфраструктуру от ракетных ударов. Такое заявление в понедельник, 26 августа, сделал советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.