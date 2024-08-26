Жительница Курской области Марина Касьянова сообщила, что не менее восьми украинских танков атаковали в селе Погребки две машины, в которых находились члены ее семьи, пишет RT. По словам женщины, в результате происшествия пострадал ее муж. Также пулевые ранения получила сестра мужа Марины. Минобороны данную информацию не комментировало.

Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины... Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу, — отметила она.

Как рассказала женщина, ее муж из-за атаки потерял сознание и был заблокирован в задымленной машине. Его вытащил сын. Пострадавшего доставили в больницу, для его спасения потребовалось провести восемь операций. Пока врачи не исключают, что пациент может потерять ногу.

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Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на атаку ВСУ на Курскую область. Так он прокомментировал слова российского посла в США Анатолия Антонова о том, что Москва приняла решение об ответе на вылазку украинских войск в регион.

Также Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по энергетическим объектам на территории Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку комбинированной и одной из самых массовых за время боевых действий.