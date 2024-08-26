Главком ВСУ отчитался перед НАТО о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский отчитался перед главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи о ходе боевых действий.

«Провёл разговор с Верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, командующим Вооружёнными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий», — написал Сырский в Telegram.

По словам главкома ВСУ, он рассказал европейским командирам о потребностях украинской армии, акцентируя внимание на боеприпасах и военной технике, а также обсудил усиление систем ПВО.

В США неожиданно высказались о Сырском

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет обсуждать новые поставки средств ПВО Киеву 29—30 августа.