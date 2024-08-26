Главком ВСУ отчитался перед НАТО о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что рассказал об актуальной ситуации в зоне боевых действий главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сырского, он рассказал Каволи о текущей ситуации на разных направлениях в зоне боевых действий. Кроме того, он также доложил об актуальных потребностях ВСУ — новых поставках боеприпасов и военной техники, а также необходимости усилить украинское ПВО.

В США неожиданно высказались о Сырском

«Провел разговор с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженных сил США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта», — сообщил Сырский.

Ранее Сырский получил высшее воинское звание.