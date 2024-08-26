Стала известна причина объявления тревоги на базе НАТО в Германии

На прошлой неделе уровень безопасности внезапно увеличили на военной авиабазе НАТО в немецком городе Гайленкирхене из-за сообщений о возможном ударе российских беспилотников. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, незадолго до объявления тревоги зарубежная служба разведки передала Германии информацию о подготовке Россией террористической атаки на базу с помощью дронов. Отмечается, что в Гайленкирхене находятся самолеты-разведчики AWACS, говорится в материале.

23 августа НАТО усилил меры безопасности на базе Гайленкирхене из-за потенциальной угрозы. Об этом сообщил представитель объекта.

В связи с сообщениями о возможной диверсии на водопроводной станции в Кельне полиция 14 августа оцепила расположенные в городе казармы бундесвера (Вооруженные силы Германии), в которых также находятся украинские военные. Уточнялось, что в расследовании возможной диверсии принимают участие полиция, фельдъегеря, военная контрразведка и служба государственной безопасности. Кельнские казармы также являются важным центром помощи Украине.