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Зеленский заявил об усилении обороны Покровска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что он совместно с главкомом Вооруженных сил республики (ВСУ) Александром Сырским принял решение об усилении обороны Покровска.

Зеленский заявил об усилении обороны Покровска
© globallookpress.com

«Был доклад главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления», — написал Зеленский.

Заявление было сделано в ходе заседания Ставки по вопросам энергетики после массированного удара Вооруженных сил (ВС) России утром 26 августа.

Покровск расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), в 50 километрах к северо-западу от Донецка.

Ранее на фоне атаки 26 августа бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал «актерским трепом» обещание Зеленского усилить систему противовоздушной обороны страны.

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