На базе НАТО в Германии объявили тревогу из-за БПЛА

На базе НАТО в немецком городе Гайленкирхен была объявлена тревога и повышен уровень безопасности из-за якобы угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Тревога, объявленная на прошлой неделе на базе НАТО в Германии, где размещены самолеты-разведчики AWACS (Airborne Warning and Control System) Североатлантического альянса, была вызвана потенциальной угрозой со стороны беспилотников. Сейчас на военном объекте повышен уровень безопасности», — передает агентство.

Авторы материала привели слова источника о том, что на данный момент «никаких беспилотников замечено не было». Кроме того, он опроверг участие российских спецслужб, которые якобы готовили диверсию на военном объекте НАТО.

Ранее иностранная разведка предупредила власти Германии о якобы риске новой диверсии со стороны российских спецслужб на базе НАТО.

23 августа базу НАТО на северо-западе Германии привели в состояние повышенной боеготовности из-за сообщений об угрозе российской диверсии.