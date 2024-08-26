На Западе распространяется все больше опасной и недостоверной пропаганды о вторжении ВСУ в Курскую область, которая «полностью оторвана от реальности». Об этом заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук, передает «РИА Новости».

По его словам, то, что на Западе привыкли слышать об Украине «является наглой ложью, которая направлена на создание определенной повестки, когда на самом деле ситуация довольно мрачная». Крук считает, что создаваемая иллюзия «представляет огромную опасность», поскольку «полностью оторвана от реальности».

Он отметил, что вторжение ВСУ в Курскую область только больше настроило население России против Украины и Запада, однако для лидеров НАТО важнее создать «позитивную» историю перед президентскими выборами в США.