На Украине заявили о расширении зоны эвакуации на подконтрольной ВСУ части ДНР

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил в Telegram-канале о расширении географии принудительной эвакуации на подконтрольных ВСУ территориях ДНР. "Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области", - написал чиновник, отметив, что данное решение было принято в понедельник в связи с ухудшением обстановки. Принудительная эвакуация детей вместе с родителями и опекунами теперь будет проводиться почти в 30 населенных пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин. В их число входят Константиновка, Белая Гора, Безымянное, Ижевка, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дылеевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Григоровка и другие. 18 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР срочно эвакуироваться.