Военнослужащий Вооруженных сил Украины, избивавший мирных жителей в Курской области, попал в плен к бойцам спецназа «Ахмат». Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил RT.

В обнародованных видеороликах захваченный украинский солдат не смог объяснить, почему он издевался над мирными жителями. Он лишь заявил, что избивал гражданского «на эмоциях», передает Telegram-канал RT.

— Мне стыдно очень, — рассказал пленный.

Недавно военнослужащий 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Власенко рассказал, что его с сослуживцами украинское командование отправило в якобы пустой дом для «поддержания обороны», где они столкнулись с российскими войсками.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 26 августа заявил, что число военнослужащих ВСУ, захваченных российскими войсками в Курской области, продолжает расти, причем некоторые из них сдаются в плен добровольно.

Украинский президент виновен в гибели 700 тысяч солдат ВСУ. Об этом заявил разведчик Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер, комментируя высказывание главы Украины. Зеленский в День независимости Украины высказался, что в стране всегда будут помнить о всех погибших военных.