В США заявили об устаревании ядерного арсенала страны

Арсенал ядерных ракет США, а также связанная с ним инфраструктура значительно устарели, нуждаются в скорейшем переоснащении, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По оценке экспертов, Вашингтону потребуется потратить на модернизацию, ремонт и замену пусковых шахт для ракет с ядерной боевой частью порядка $141 млрд.

«Прогнозируемый 10-летний срок эксплуатации ракет, расположенных внутри порядка 450 пусковых шахт, истек десятилетия назад», — отметил источник.

Собеседник газеты уточнил, что подземные шахты нуждаются в тысячах миль новых оптоволоконных кабелей. Кроме того, в перестройке нуждаются подземные командные центры.

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В ВВС США уточнили, что работы по плановому техобслуживанию стали занимать 4-6 часов вместо положенных 2-3 часов.

Ранее конгрессмены США сообщили, что ядерное оружие опасно устарело и нуждается в финансах. Они подчеркнули, что с тем, чтобы компенсировать «десятилетия пренебрежения», власти должны взять на себя обязательство восстановить промышленную безопасность державы.