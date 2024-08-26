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Соскин счел обещания Зеленского об усилении ПВО Украины актерским трепом

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на фоне массированной атаки ВС РФ на территорию республики заявил, что Владимир Зеленский беспомощен в вопросе усиления ПВО страны. В своем блоге на YouTube он указал, что все заявления президента Украины по этому поводу – «актерский треп».

По словам Соскина, удар российских военных по объектам энергетической инфраструктуры показал «деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса».

«Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение — это просто так называемый «зеленый актерский треп». И это главное заключение», — заявил он.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена с использованием ракетных комплексов воздушного и морского базирования и ударных беспилотников.

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До этого украинские СМИ сообщили, что утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов республики. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. В Усатово Одесской области была поражена подстанция. Во время атаки пропал свет в студии телемарафона.

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