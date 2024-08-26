В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ

Ущерб Министерству обороны России по уголовному делу украинского полковника Дмитрия Храпача составил 4,6 млн рублей, сообщает ТАСС.

Речь идёт о командире 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, который обвиняется в организации четырёх преступлений террористической направленности.

«Общий причинённый имущественный ущерб составил 4 млн 639 тыс. 733 рубля, кроме того, повлечены иные тяжкие последствия», — сказал гособвинитель.

Известно, что Храпач отдавал преступные приказы о ракетных ударах по Белгородской области.