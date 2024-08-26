В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ

Ущерб Минобороны России по делу полковника ВСУ Храпача превысил 4,6 млн рублей
Ущерб Министерству обороны России по уголовному делу украинского полковника Дмитрия Храпача составил 4,6 млн рублей, сообщает ТАСС.
Речь идёт о командире 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, который обвиняется в организации четырёх преступлений террористической направленности.
«Общий причинённый имущественный ущерб составил 4 млн 639 тыс. 733 рубля, кроме того, повлечены иные тяжкие последствия», — сказал гособвинитель.
Известно, что Храпач отдавал преступные приказы о ракетных ударах по Белгородской области.