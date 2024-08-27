В США предупредили ВСУ об угрозе из-за атаки на Курскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск (украинское название — Покровск). Такой прогноз дал военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.

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По его словам, город «подвергается все большему риску падения».

«Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Покровском», — пишет Экс.

Зеленский назвал покровское направление в ДНР самым сложным для ВСУ

Аналогичное мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке. Он отметил, что утрата Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, совместно с главкомом ВСУ Александром Сырским принял решение об усилении обороны Покровска.