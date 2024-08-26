В Латвии пройдут учения с участием военнослужащих из стран НАТО

Военные учения Namejs 2024 с участием военнослужащих из нескольких стран НАТО пройдут в Латвии в период с 3 сентября по 8 октября. Об этом сообщил портал Delfi.

По его сведениям, в маневрах, организованных Национальными вооруженными силами Латвии совместно со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север", примут участие около 11 тыс. военных из прибалтийской республики и других стран Североатлантического альянса, в том числе США, Эстонии, Литвы, Канады. В мероприятиях будут задействованы силы быстрого реагирования и представители штабов альянса разных уровней.

Согласно информации Delfi, в ходе учений планируется "проверить работу мобилизационных механизмов и усовершенствовать их", а также продолжить "мероприятия по укреплению государственной границы".

Портал напоминает, что Namejs проводятся в Латвии с 2014 года.