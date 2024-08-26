Минобороны рассказало подробности масштабного удара по украинским объектам

Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Украине, который Вооруженные силы (ВС) РФ совершили утром 26 августа. Детали пресс-служба ведомства привела в Telegram-канале.

Так, целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, российские войска нанесли поражениt газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Они обеспечивают транспортировку газа по Украине.

Также ударами подверглись места хранения авиационных средств поражения, которые Киеву передали страны Запада. Они находились на аэродромах в двух украинских регионах: в Киевской и Днепропетровской областях.

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В Минобороны РФ подчеркнули, что все назначенные цели поражены. На Украине наблюдаются перебои в энергоснабжении, сорваны железнодорожные перевозки оружия и снарядов к линии фронта. ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, подтвердили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.