ЧВК «Вагнер» сделала заявление по участию в СВО

В ЧВК «Вагнер» заявили, что ее бойцы не принимают участие в специальной военной операции. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В объявлении сказано, что на данный момент все сотрудники компании работают только в Африке и в Белоруссии. Вагнеровцев нет на территории Украины.

«Подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах Министерства Обороны России, ни где-либо еще. ЧВК «Вагнер» на данном этапе не принимает участия в проведении специальной военной операции», - отмечено в посте канала.

Также упоминается, что при изменении ситуации об этом будет объявлено дополнительно. К слову, заявление в источнике появилось после того, как некоторые Telegram-каналы опубликовали информацию, что подразделения вагнеровцев находятся в Курской области, где с начала августа идут боевые действия.

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