В Курской области уничтожили украинский беспилотник

Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 12:25 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области.

Утром 26 августа министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией РФ.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства ПВО сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что обломки дрона врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек.