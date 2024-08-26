Росгвардия изучила разрушенный бункер ВСУ на «Азовстали»

Спецназ Росгвардии изучил разрушенный бункер украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Федеральная служба безопасности России проинформировала Росгвардию о полуразрушенных подвалах завода «Азовсталь», в котором до 2022 года укрывались украинские бойцы. Росгвардейцы обнаружили там пятерых солдат украинской пограничной службы и отряда «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Кроме того, в бункере лежали пистолет Макарова, гранатомет RGW 90 «Matador», 800 граммов тротила, магнитная кумулятивная мина КЗУ-2, две гранаты Ф-1 и более 500 патронов натовского калибра.

Также сотрудники Росгвардии изъяли телефоны, удостоверения личности и другие документы бойцов «Азова».

4 мая 2022 года занимающий на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь полностью контролируется российскими войсками. В тот момент на территории местного металлургического комбината «Азовсталь» все еще находились украинские бойцы, однако 20 мая того же года в военном ведомстве страны сообщили о полном освобождении предприятия.