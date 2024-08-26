На Западе заявили о начале ответа России на вторжение в Курскую область

Россия начала первый этап ответа на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в X.

По его словам, РФ начала отвечать, когда нанесла массированный удар по украинским объектам 26 августа.

«По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта», — написал Боуз.

Российская армия ранее провела массированную ракетную атаку на украинские объекты. Взрывы были слышны в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Минобороны рассказало подробности масштабного удара по украинским объектам

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку российских войск одной из самых крупных. «Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество вернем», — заявил он.