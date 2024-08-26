Минобороны прокомментировало массированную атаку на Украине

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

«Сегодня... нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке ведомства.

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Уточняется, что все назначенные цели поражены.