$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Минобороны прокомментировало массированную атаку на Украине
© РИА Новости
«Сегодня... нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке ведомства.

В офисе Зеленского обратились к Западу на фоне массированной атаки ВС РФ

Уточняется, что все назначенные цели поражены.

Военные новости
Верховный суд
Минобороны России