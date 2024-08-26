Российские военные продвинулись в районе Дзержинска

Российские военнослужащие отодвигают украинские войска в направлении Дзержинска (украинское название — Торецк), оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Горловки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что под обстрелами остаются два района Донецка — Кировский, Петровский и часть Горловки.

До этого возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг заявил, что российские военные каждый день продвигаются вперед в Донбассе.

По его мнению, для ВСУ складывается критическая ситуация на этом участке фронта. По его оценке, взятие РФ под контроль Часова Яра даст ей значительные преимущества.

Что известно о массированном ударе по Украине 26 августа

В начале августа американский журнал Forbes сообщил, что российские войска стремительно продвигаются к стратегически важному для украинской армии Красноармейску.