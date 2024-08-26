В Северной Корее расширят производство беспилотников

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу присутствовал при испытании беспилотников, проведенном НИИ беспилотников Академии национальной обороны КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

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Глава северокорейского государства дал поручение нарастить разработку и производство различных беспилотников. По его словам, речь идет о разработке стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, а также различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа.

«Беспилотники с разными досягаемостями предназначены для поражения любых целей врага на суше и море. Различные беспилотники совершили полет по заранее определенным разным маршрутам, точно распознали указанные мишени и уничтожили их», — говорится в публикации.

До этого информационное агентство Yonhap сообщало, что солдат северокорейской армии пересек демаркационную линию и перебежал на территорию Южной Кореи.

Инцидент произошел в уезде Косон провинции Канвондо в зоне ответственности 22-й дивизии армии Южной Кореи.