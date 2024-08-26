Стала известна цель атаки украинских БПЛА в Ярославской области

Украинский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

Он уточнил, что беспилотник уничтожили на подлете к Ярославлю. На месте падения разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы.

Ранее об уничтожении дрона заявляли в Минобороны РФ. Атаку Киева пресекли с 6:00 до 6:30 мск. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объект в Брянской области — беспилотник также был сбит.

Появились подробности об атаковавших Саратовскую область БПЛА

Кроме того, минувшей ночью ВСУ выпустили 20 БПЛА. Ведомство отмечало, что девять сбиты над территорией Саратовской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному над территориями Орловской и Рязанской областей.