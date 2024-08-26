Появились подробности об атаковавших Саратовскую область БПЛА

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать Саратовскую область беспилотниками «Бобер». Канал отмечает, что речь идет о дронах самолетного типа.

По информации Mash, беспилотники «Бобер» способны совершать полеты дальностью около 800 километров. Их максимальная скорость составляет 150 километров в час.

В ночь на 26 августа в Минобороны РФ сообщили о перехвате дронов в семи российских регионах. Больше всего беспилотников - девять - было сбито в Саратовской области.

Момент удара беспилотника по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

Власти региона сообщили о четырех пострадавших. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Глава региона Роман Бусаргин уточнил, что обломки дронов попали в два многоэтажных здания в Саратове и Энгельсе.

Также повреждения получили четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал.