Армию Финляндии назвали законной целью России

В случае глобального конфликта между НАТО и Россией финская армия станет законной целью Москвы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Минобороны России спрогнозировало наращивание Хельсинки военной активности на границе и заранее подготовилось в подобным действиям.

«Когда Финляндия только собиралась вступать в НАТО, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления северного фланга на западном направлении. В результате был создан новый военный округ, появилось несколько баз», — отметил он.

По словам эксперта, рано или поздно все военные базы Финляндии станут натовскими, что, вероятно, не обрадует рядовых финнов.

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«Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — заключил Леонков.

Ранее Общество русскоязычных жителей в Финляндии потребовало от властей назвать точные критерии для открытия границы с Россией. Отмечается, что документ с соответствующей просьбой отправили в МВД, правительство и парламент страны.