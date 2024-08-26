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В Киеве операцию в Курской области связали с будущим главкома ВСУ Сырского

Операция в Курской области стала для главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского шансом спасти свою карьеру, следует из статьи The Telegraph под названием «Жестокий мясник или гениальный генерал?».

В Киеве операцию в Курской области связали с будущим Сырского
© globallookpress.com

По данным издания, после наступления ВС РФ в Харьковской области в мае его хотели уволить, эту идею поддержал глава офиса президента страны Андрей Ермак.

В Киеве считают, что Сырский в Курской области пытается «реабилитироваться». Отмечается, что будущее главкома ВСУ будет зависеть от исхода операции и «может быть решена в ближайшие несколько недель».

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Он добавил, что часть из них сдается добровольно.

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Минобороны РФ до этого сообщило, что расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» продолжают круглосуточно обеспечивать войскам в приграничном районе Курской области надежный щит от угроз с воздуха. Военнослужащие эффективно борются с беспилотной авиацией и баллистическими ракетами противника. Опубликованы кадры боевой работы расчета.

Военные новости
Александр Сырский
Апти Алаудинов
Андрей Ермак
Минобороны России