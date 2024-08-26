Операция в Курской области стала для главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского шансом спасти свою карьеру, следует из статьи The Telegraph под названием «Жестокий мясник или гениальный генерал?».

По данным издания, после наступления ВС РФ в Харьковской области в мае его хотели уволить, эту идею поддержал глава офиса президента страны Андрей Ермак.

В Киеве считают, что Сырский в Курской области пытается «реабилитироваться». Отмечается, что будущее главкома ВСУ будет зависеть от исхода операции и «может быть решена в ближайшие несколько недель».

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Он добавил, что часть из них сдается добровольно.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Минобороны РФ до этого сообщило, что расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» продолжают круглосуточно обеспечивать войскам в приграничном районе Курской области надежный щит от угроз с воздуха. Военнослужащие эффективно борются с беспилотной авиацией и баллистическими ракетами противника. Опубликованы кадры боевой работы расчета.