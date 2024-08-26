СМИ сообщили о массированной ракетной атаке по Украине

Украинские СМИ пишут о массированной ракетной атаке по Украине.

Так, например, издание «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Винницкой области, Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области.

Также сообщается о ракетах, летящих в сторону Киевской, Черниговской и иных областей.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Ракитное в Белгородской области возросло до 13.