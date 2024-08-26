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На Украину ведётся ракетная атака

Украинские СМИ пишут о массированной ракетной атаке по Украине.

СМИ сообщили о массированной ракетной атаке по Украине
© РИА Новости

Так, например, издание «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Винницкой области, Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области.

Также сообщается о ракетах, летящих в сторону Киевской, Черниговской и иных областей.

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