Момент удара беспилотника по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

В Сети появилось видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в городе Энгельсе Саратовской области. На кадрах можно увидеть, как БПЛА попадает в верхние этажи.

После удара раздается взрыв и начинается пожар. Судя по всему, пострадали два этажа и крыша здания. На видео можно также заметить, как разлетаются обломки.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что беспилотники атаковали дом на улице Пушкина. По его словам, обошлось без пострадавших. Всех жильцов эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Выбитые стекла и обломки также попали на парковку у здания и побили некоторые машины.

Десятки машин пострадали при атаке украинского дрона на Энгельс

Бусаргин утром 26 августа сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько беспилотников в регионе. Он уточнил, что обломки попали в жилые дома. Глава региона отметил, что при ударе БПЛА пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории региона. По его данным, пострадавших и разрушений нет.