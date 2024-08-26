Момент попадания дрона в 37-этажный дом в Саратове попал на видео

В сети появились кадры момента попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой многоэтажный дом в Саратове. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видео попал беспилотник самолетного типа. Видно, как он прицельно направляется к 37-этажному дому и врезается в него, после чего раздается взрыв. Слышны сирены машин и голос за кадром: «37-этажку подорвали».

Повреждения из-за атаки дронов на регион получил дом в ЖК «Волга Скай», который располагается на набережной в Саратове. Кроме того, пострадала многоэтажка на улице Пушкина в городе Энгельс. Люди покинули поврежденные дронами дома, на месте работают сотрудники МЧС и скорая.

Утром в понедельник, 26 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники ВСУ. Как сообщал губернатор Роман Бусаргин, в результате обломки дронов попали в жилые дома. Пострадали два человека. Обломки одного из дронов, повредивших жилой дом, сняли на видео.