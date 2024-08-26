Мобилизация: последние новости на сегодня 26 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 августа 2024, в материале «Рамблера».

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Из Иркутской области в Курск направили вагон с гуманитарной помощью

Из Приангарья направлен вагон с гуманитарным грузом пострадавшим жителям Курской области, сообщает РИА Новости.

Жители и организации собрали продукты питания, воду, средства личной гигиены, одежду и многое другое.

Кроме того, в регионе создан штаб по организации помощи Курской области. Красный Крест Приангарья открыл счет для сбора денежных средств.

В Новороссийске пройдут учения со стрельбой по отражению атак БПЛА

Новороссийская военно-морская база проведёт 26 августа учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, сообщает РИА Новости.

При этом будет выполняться стрельба из артиллерийской установки.

Учения будут проходить в акватории морского порта Новороссийск с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.

Вологодскую практику компенсации оплаты ЖКУ предложили распространить по РФ

В Вологодской области депутаты Законодательного Собрания предложили распространить местную практику компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ на ветеранов боевых действий всей страны, сообщает РИА Новости.

Уже разрабатывается соответствующая законодательная инициатива.

В настоящее время федеральным законом «О ветеранах» ветеранам боевых действий предоставляется компенсация на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт в размере 50%.