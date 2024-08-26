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В Минобороны заявили о продвижении России на угледарском участке

Бойцы группировки российских войск «Восток» продвинулись на угледарском участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В Минобороны заявили о продвижении России на угледарском участке
© РИА Новости / Алексей Майшев

В Минобороны уточнили, что штурмовым отрядам необходимо отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре, проходящие через населенный пункт.

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«Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

18 августа стало известно о прорыве российских военных под Угледаром. Российские военные заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра.

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