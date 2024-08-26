Спецоперация на Украине 26 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 августа 2024 года.

"Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ на Курском направлении

Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более 10 единиц военной техники Украины в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира спецназа Апти Алаудинова.

По его словам, подразделения спецназа «Ахмат» укрепились, подвинув противника на некоторых участках курского направления.

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Расчеты российских дронов уничтожили два миномета и склад с боеприпасами противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает ТАСС.

Операторы БПЛА ведут боевую работу в непосредственной близости от берега реки. Это позволяет ударным беспилотникам залетать в тыловые районы Вооруженных сил Украины на максимально возможное расстояние.

Минобороны сообщило о продвижении войск на угледарском участке

Российские штурмовые подразделения продвинулись в направлении села Константиновка на угледарском участке южнодонецкого направления, сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны России, задача штурмовиков - отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

Российские военнослужащие на направлении используют тактику выдавливания противника.