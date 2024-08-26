В США раскрыли последствия удара ВСУ по Москве и Петербургу
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер предположил, к чему могут привести возможные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве или Санкт-Петербургу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Риттер раскрыл последствия удара ВСУ по Москве и Петербургу и допустил, что в таком случае Украина исчезнет.
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«Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет», — предупредил он.