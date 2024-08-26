В США раскрыли последствия удара ВСУ по Москве и Петербургу

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер предположил, к чему могут привести возможные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве или Санкт-Петербургу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

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Риттер раскрыл последствия удара ВСУ по Москве и Петербургу и допустил, что в таком случае Украина исчезнет.

Очевидец рассказал о попытке атаки беспилотников на Москву