Вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Вертолёты Ми-28НМ нанесли удар по ВСУ в курском приграничье
Вертолёты Ми-28НМ нанесли удар по украинским войскам в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что экипажи армейской авиации ударили управляемыми противотанковыми ракетами по скоплению живой силы ВСУ, бронированной и автомобильной военной технике украинских войск.
Операторы FPV-дронов ВДВ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Ранее российские военные уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ из трёх человек.