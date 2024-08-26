Вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Вертолёты Ми-28НМ нанесли удар по украинским войскам в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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Отмечается, что экипажи армейской авиации ударили управляемыми противотанковыми ракетами по скоплению живой силы ВСУ, бронированной и автомобильной военной технике украинских войск.

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