$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Вертолёты Ми-28НМ нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

Вертолёты Ми-28НМ нанесли удар по украинским войскам в курском приграничье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Отмечается, что экипажи армейской авиации ударили управляемыми противотанковыми ракетами по скоплению живой силы ВСУ, бронированной и автомобильной военной технике украинских войск.

Операторы FPV-дронов ВДВ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Ранее российские военные уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ из трёх человек.

Военные новости
Минобороны России