Курский депутат рассказал об эвакуации жителей при ударах ВСУ по мостам
Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что вместе с помощником он эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мосты там. Об этом сообщает РИА Новости.
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Золотарев сам сел за руль одного автобуса для эвакуации, а помощника посадил за руль другого. С момента начала добровольной эвакуации депутат вывез в безопасные районы порядка 700 человек.
«У нас был — ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, — один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста», — отметил он.