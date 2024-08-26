Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом написала британская газета Sunday Times.

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В публикации отмечается, что офицеры ВСУ пытались объяснить коллапс обороны в районе Покровска. Одни из них сетовали на дефицит артиллерийских снарядов, другие — на тактики российских войск или использование ими планирующих авиабомб и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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«Все они, однако, сходились во мнении, что одна из главных проблем — это тотальный численный перевес противника», — заявило издание.

Капитан ВСУ Дзвенислава Римар, которая участвует в боях под Покровском, пожаловалась на истощение украинских военных. Она подчеркнула, что нападение на Курскую область не повлияло на украинский участок фронта.