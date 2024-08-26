Хуситы заявили о готовности нанести удар по Израилю

Силы йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» находятся на «высочайшем уровне готовности» для нанесения ударов по Израилю. Об этом заявил министр обороны в правительстве хуситов Мухаммед Насер аль-Атыфи, сообщает телеканал Al Masirah.

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«Йеменские вооруженные силы с их различными формированиями находятся на высочайшем уровне готовности для нанесения болезненных ударов в глубине сионистского образования», — сказал он.

По словам представителя хуситов, уже выбраны цели на территории Израиля, по которым будут нанесены удары ракетами и беспилотниками.

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До этого член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Али аль-Кахум заявил, что Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем. Речь идет о войне без красных линий.

22 июня официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сделал заявление, что удары хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» прекратятся, когда Израиль остановит агрессию.

Ранее хуситы атаковали Израиль и американское судно в Красном море.