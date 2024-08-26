Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщили СМИ

Переговоры о прекращении огня в Газе провалились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

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Израиль и палестинское движение ХАМАС не приняли ряд предложений посредников. Ранее советник офиса главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что переговоры по освобождению заложников в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию с движением «Хезболлах». Израильская делегация в воскресенье отправилась в Каир.

ХАМАС и Израиль ведут переговоры о мире. Прекратится ли огонь в секторе Газа?

Новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников прошел 25 августа в Каире с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, главы правительства Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.