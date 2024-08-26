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Алаудинов заявил о продвижении России по всей линии боевого соприкосновения

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) доминируют по всей линии боевого соприкосновения с Украиной. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов заявил о продвижении России по всей линии боевого соприкосновения
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алаудинов: СВО завершится в ближайшие два-три месяца

Алаудинов заявил о продвижении России по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что российские войска хорошо занимают новые позиции.

«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», — отметил он.

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