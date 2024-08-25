МИД Украины обратился с требованием к Белоруссии

МИД Украины призвал Белоруссию отвести военных от границы.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД Украины заявили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.

Лукашенко: Белоруссия в июле отвела от границы с Украиной около 20 тыс. человек

Ранее сообщалось, что госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посещает приграничные с Украиной районы, где было произведено усиление границ.