МИД Украины обратился с требованием к Белоруссии

МИД Украины потребовал от Белоруссии отвести силы дальше от границы
МИД Украины призвал Белоруссию отвести военных от границы.
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
В МИД Украины заявили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.
Лукашенко: Белоруссия в июле отвела от границы с Украиной около 20 тыс. человек
Ранее сообщалось, что госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посещает приграничные с Украиной районы, где было произведено усиление границ.