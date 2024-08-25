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МИД Украины потребовал от Белоруссии отвести силы дальше от границы

МИД Украины призвал Белоруссию отвести военных от границы.

МИД Украины обратился с требованием к Белоруссии
© РИА Новости

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД Украины заявили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.

Лукашенко: Белоруссия в июле отвела от границы с Украиной около 20 тыс. человек

Ранее сообщалось, что госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посещает приграничные с Украиной районы, где было произведено усиление границ.

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