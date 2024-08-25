Лидер «Хезболлы» назвал причину отсрочки ответного удара по Израилю

Бойцы ливанского движения «Хезболла» не нанесли удар по Израилю сразу после гибели командира военного крыла движения Фуада Шокра в связи с тем, что было принято решение дать шанс переговорам по Газе, рассказал лидер организации Хасан Насрулла. Об этом пишет телеканал Al Manar.

Кроме того, Израиль и США были в тот момент готовы к ответному удару. Спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение, констатировал Насрулла.

По его словам, «Хезболла» решило действовать самостоятельно, без согласования атаки с союзниками. Он добавил, что решение было принято «исходя из собственных соображений, которые будут раскрыты позднее».

В ходе обсуждения стратегии ответных действий движение сочло целесообразным удар по военным целям, расположенным недалеко от Тель-Авива и связанным с убийством Шокра, в частности, по базе Глилот, пояснил лидер движения.

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Насрулла уточнил, что именно на этой базе располагается подразделение израильской военной разведки, «ответственное за подготовку политических убийств».

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