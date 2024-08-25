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Кадыров рассказал о пленении украинских военных спецназом «Ахмат»

Спецназовцы отряда «Ахмат» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал о пленении украинских военных спецназом «Ахмат»
© ТАСС

По данным главы Чечни, работа была проведена совместно с батальоном 4-й бригады 3-й армии ЮВО. В ходе боя были захвачены два украинских военнослужащих, один из которых ранее проходил службу в 24-й отдельной штурмовой бригаде ранее входившей в батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). .

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Пленный рассказал, что в батальоне уже почти никого не осталось. По словам главы Чечни, пленные рады, что их не настигла участь предшественников, «с которыми на поле боя наши парни не церемонятся».

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Рамзан Кадыров